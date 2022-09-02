شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يعلن تمديد تعاقد محمد حمدى لعام 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادي بيراميدز عن تمديد عقد محمد حمدي الظهير الأيسر الدولي لموسمين قادمين، وذلك في إطار مواصلة إدارة نادي بيراميدز لجهودها من أجل تمديد عقود الركائز الأساسية لفريق الكرة الأول بالنادي، بهدف الحفاظ على استقرار الفريق ونجومه قبل انطلاق الموسم الجديد.

ووفقا للتعاقد الجديد الذي وقعه محمد حمدي فإن الظهير الأيسر الدولي مستمر في صفوف نادي بيراميدز حتى عام 2024 ، بعدما كان ينتهي عقده بنهاية الموسم المنقضى.

واختار الجهاز الفني للمنتخب الوطني المصري الأول، محمد حمدي من بين العناصر التي تشارك في معسكر الفراعنة والذي ينطلق بداية من 13 سبتمبر الجاري، تحضيرا لمعسكر التوقف الدولي.

وسبق لإدارة بيراميدز وأعلنت عن تمديد تعاقد الثنائي، أحمد الشناوي حارس المرمى الدولي حتى عام 2025، والمهاجم الشاب إبراهيم عادل حتى عام 2026 ، إضافة إلى تجديد تعاقد اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لفريق الكرة الأول، حتى عام 2025.