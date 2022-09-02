الامارات | رونالدو يتلقى صدمة قوية في مانشستر يونايتد مع إغلاق سوق الانتقالات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تلقى البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد صدمة كبيرة بعد إغلاق سوق الانتقالات الصيفية دون أن يتمكن من تحقيق رغبته في الرحيل عن "الشياطين الحمر" بحثاً عن فريق مشارك في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وكشفت وسائل إعلام إيطالية ومنها "كورييري ديلو سبورت" بأن اليونايتد حاول التعاقد مع فيكتور أوسيمين من صفوف نابولي مقابل أكثر من 80 مليون يورو، مع إعارة رونالدو لمدة موسم ولكن الصفقة تعثرت في اللحظات الأخيرة.

وأوضحت أن مانشستر يونايتد كان يريد تقسيم راتب رونالدو بالتساوي مع نابولي مع عدم تقديم أموال أكثر من 80 مليون يورو لضم فيكتور أوسيمين، لكن المفاوضات فشلت.