شكرا لقرائتكم خبر عن الحضرى ينعى حماة ابنته شاهندة: أسأل الله أن يرحمها ويغفر لها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى عصام الحضرى، مدرب حراس مرمى المنتخب الأولمبى لكرة القدم، حماة ابنته شاهندة، حيث كتب على حسابه على "فيس بوك" "البقاء والدوام لله توفيت إلى رحمة الله الحاجة نادية حسن سعود والدة عمر صلاح وحماة ابنتى شاهندة، اسأل الله أن يرحمها ويغفر لها ويجعلها من أهل الفردوس الأعلى ويجعل مرضها شفيعا لها، اسألكم الدعاء.. وإنا لله وإنا إليه راجعون".



عصام الحضري على فيس بوك

يخوض عصام الحضرى نجم حراسة مرمى الفراعنة السابق مهمة جديدة على صعيد التدريب بعد توليه تدريب حراس مرمى المنتخب الأوليمبى فى جهاز البرازيلى روجيرو ميكالى المدير الفنى الجديد للمنتخب الوطنى الأولمبى، الذى تعاقد معه الاتحاد لقيادة أولمبى الفراعنة فى الفترة المقبلة وحتى أولمبياد باريس المقرر لها صيف عام 2024 المقبل.

ويسعى الحضرى إلى مواصلة إنجازاته على صعيد المنتخبات سواء عندما كان لاعبا أو مدربا حيث يطمح فى كتابة تاريخ جديد على صعيد التدريب، ويعد عصام الحضري من أفضل الحراس الذين قادوا منتخب مصر عبر التاريخ، حيث توج مع الفراعنة بأربعة ألقاب بكأس الأمم الأفريقية في 1998، 2006، 2008 و2010 وشاراك مع الفراعنة فى النسخة الأخيرة من بطولة كأس العالم والتى أقيمت فى روسيا عام 2018 قبل الاعتزال.