شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يرفض عرض مولودية الجزائر للتعاقد مع محمد بن خماسة والان مع تفاصيل الخبر
وكان مجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة يحيى الكومى قد استقر على رحيل محمد بن خماسة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث قررت لجنة التعاقدات بالدراويش تسويق اللاعب بسبب غيابه عن المشاركة مع الفريق بجانب غيابه عن تدريبات المستبعدين ثلاثة مرات في الفترة الأخيرة مما عرضه للعقوبة بخصم 60 ألف جنيه من مستحقاته.
وكان الإسماعيلى قد تعاقد مع محمد بن خماسة لاعب فريق مالاجا الإسباني السابق حتى نهاية موسم 2026، وذلك قبيل ساعات من غلق باب القيد خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، لكن خرج اللاعب من حسابات الأرجنتينى خوان براون المدير الفني السابق للدراويش ثم حمزة الجمل المدير الفني السابق بسبب كثرة الإصابات التي تعرض لها منذ إرتداؤه القميص الأصفر.
حصل الفلسطيني خالد النبريصي والإيفواري جان موريل والجزائري محمد بن خماسة ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، على موافقة للسفر إلى بلادهم من أجل قضاء إجازة مع عائلتهم بعد الانتهاء من موسم 2021 / 2022.
وكان الجهاز الفني للدراويش قد منح لاعبيه راحة سلبية لمدة 11 يومًا بعد مباراة الفريق ضد طلائع الجيش التى أقيمت مساء أمس الثلاثاء فى ختام جولات الدوري العام، وانتهت بخسارة الفريق بهدف نظيف على ملعبه بالإسماعيلية.
وحرص الإسماعيلي على تقديم وجوه جديدة خلال هذه المباراة من فريق الأمل بالنادي، حيث اعتمد على كلا من عبد الله محمد وعبد الله السعيد وعمر الساعي ومحمد زيدان وخالد صابر.