شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يرفض عرض مولودية الجزائر للتعاقد مع محمد بن خماسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض النادى الإسماعيلى عرضا من نادى مولودية الجزائر للتعاقد مع الجزائرى محمد بن خماسة لاعب الفريق فى نهاية الموسم، بسبب ضعف المقابل المادى.

وكان مجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة يحيى الكومى قد استقر على رحيل محمد بن خماسة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث قررت لجنة التعاقدات بالدراويش تسويق اللاعب بسبب غيابه عن المشاركة مع الفريق بجانب غيابه عن تدريبات المستبعدين ثلاثة مرات في الفترة الأخيرة مما عرضه للعقوبة بخصم 60 ألف جنيه من مستحقاته.

وكان الإسماعيلى قد تعاقد مع محمد بن خماسة لاعب فريق مالاجا الإسباني السابق حتى نهاية موسم 2026، وذلك قبيل ساعات من غلق باب القيد خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، لكن خرج اللاعب من حسابات الأرجنتينى خوان براون المدير الفني السابق للدراويش ثم حمزة الجمل المدير الفني السابق بسبب كثرة الإصابات التي تعرض لها منذ إرتداؤه القميص الأصفر.