شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام حسام حسن مع الأهلى فى عيد ميلاده الـ29.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل، اليوم الجمعة، حسام حسن مهاجم النادى الأهلى بعيد ميلاده الـ29، فهو من مواليد الثانى من سبتمبر لعام 1993 بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، ويعد حسام حسن من ناشئى أكاديمية الزمالك، حيث التحق بها فى 2009، قبل انتقاله إلى طلائع الجيش، والذى استمر معه وتألق حتى تم تصعيده إلى الفريق الأول موسم 2012-2013، لعب حسام مع الفريق مبارتين من أهمهما مباراة ضد الاتحاد السكندرى، والذى سجل فيها أول أهدافه وكان فى الجولة الـ12 من جولات الدورى المصرى الممتاز 2012.

وكانت محطته الثانية نادى الداخلية والذى لمع فيه، وأصبح لافتًا لأنظار الفرق الكبرى، حيث بدأ فى تسجيل المزيد من الأهداف التى ساهمت فى تصدر فريقه للدورى فى أولى جولات الدورى، والمساهمه فى البقاء فى الدورى، وكان ذلك فى موسم 2014-2015.

وانتقل بعدها إلى سموحة، والذى عرفته الجماهير المصرية من خلاله ضمن الانتقالات الشتويه لعام 2016 والذى يعد كخطوة مهمة فى مشواره الكروى.

شارك حسام حسن مع سموحة فى 154 مباراة، بدأت فى موسم 2015/2016، وحتى موسم الانتقالات الشتوية الماضي، سجل خلالهم 49 هدفاً وصنع 10 أهداف لزملائه بالفريق ، ويعد حسام حسن الهداف التاريخي لسموحة فى بطولة الدوري.



ارقام حسام حسن

بينما شارك حسام حسن مع الداخلية في 26 لقاء، سجل خلالهم هدفين وصنع مثلهما، خلال موسم 2015/2016.

فيما شارك حسن مع طلائع الجيش في 19 مباراة سجل خلالهم هدفاً واحداً، ليبلغ إجمالي مشاركاته في الدوري العام 179 مباراة، سجل خلالهم 47 هدفاً وصنع 10 أهداف.

وإجمالا شارك حسام حسن مع الأهلى في 32 مباراة بكل البطولات بإجمالى 1300 دقيقة سجل خلالها 4 أهداف وصنع ثلاثة أخرى.

وشارك حسام حسن مع المنتخب الوطني في 3 مباريات منذ أكتوبر 2019، ولم يسجل خلالها أهداف.