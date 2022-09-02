شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية مسحة المنتخب الأوليمبى قبل الانتظام فى معسكر الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جاءت مسحات المنتخب الأوليمبى سلبية لكل أفراد الجهاز الفنى والإدارى واللاعبين قبل انتظامهم فى معسكر مغلق بالإسكندرية، فى إطار الاستعداد لخوض التصفيات القارية المؤهلة لبطولة أفريقيا التى تحدد المتأهلين لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

قام بإجراء المسحات دكتور طارق سليمان رئيس الجهاز الطبي ومعاونيه صلاح عاشور ود.قاسم قدرى، وحرص الجهاز الطبي على لفت أنظار اللاعبين والجهاز الفنى إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية تجنبا للإصابة بفيروس كورونا.

وتضم قائمة الجهاز المعاون مع ميكالى كلا من : محمود حرب مدير المنتخب وتياجو كونيا المدرب العام، ووائل رياض المدرب المساعد وعصام الحضري مدرب حراس المرمي و ليوناردو فاجونديس مخطط الاحمال، وجواو بيدرو محلل الأداء، ودكتور طارق سليمان رئيس وعمرو سالمان إداري الفريق.

وتضم قائمة المنتخب فى المعسكر كلا من : حمزة علاء وعلي الجبري ويوسف نادر وعلي نادر فى حراسة المرمى وعبد الله عادل وياسين سيد مرعي وأسامة الجزار واسلام المزين ومحمد سمير وخالد عوض وكريم محمد وعبد الرحمن رشدان وهشام شعبان حافظ وإياد العسقلاني ومحمد أشرف بكري فى الدفاع وأحمد نادر حواش ووليد فرج ومصطفى ميسي ومحمود صابر وعماد ميهوب وزياد فرج ومحمد شحاتة وعبد الغني محمد وعلي زعزع ومودي ناصر وعمر فايد فى خط الوسط وأحمد سيد غريب وأسامة فيصل وأحمد عبد الرحيم "إيشو" وعبد الرحمن عاطف "أجويرو في الهجوم.