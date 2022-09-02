شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. ظهير الأهلى يكشف سر رحيله بعد الجلوس على الدكة 4 مباريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائما ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحياناً أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

كشف محمد عمارة نجم الأهلى ومنتخب مصر الأسبق كواليس الرحيل عن الأهلى قبل سنوات، موضحاً أن خلافه مع البرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني التاريخي للأهلي كان السبب الحقيقي وراء الرحيل.

وتابع عمارة في تصريحات سابقة، قائلاً: "أنا طول عمرى بتاع أزمات .. كانت خناقة مع جوزيه وفضلت الانسحاب لأننى أنا الخاسر، لم أقبل أن أجلس على الدكة لأربع مباريات متتالية، جوزيه فعل ذلك معى وقولتله شكرا مش هكمل".

ووصف عمارة مانويل جوزيه بأنه "مُتعجرف، وحدثت بينه وبين اللاعبين أزمات كثيرة"، موضحاً أنه لم تكن بينهما خلافات شخصية لكنه لم يكن يحبه كمدرب.

وعن أمكانية شعوره بالندم للرحيل عن الأهلى، قال عمارة: إطلاقاً، أؤمن أننى فى يوم من الأيام كنت سأرحل عن النادى، وسعيد بأننى كنت صاحب قرار الرحيل وقرار الاعتزال أيضا، ولا أنظر لأى عواقب أخرى فلم أحسبها بمبدأ المكسب والخسارة.