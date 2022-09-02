شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تواجه بلجيكا 18 نوفمبر وديا فى الكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الاتحاد البلجيكى لكرة القدم عن مواجهة المنتخب المصرى وديا يوم 18 نوفمبر المقبل ضمن استعدادات المنتخبات لمنافسات كأس العالم 2022 التى تقام فى قطر.

أوقعت قرعة كأس العالم 2022 منتخب بلجيكا في المجموعة السادسة، مع كل من المغرب وكندا وكرواتيا.

ونشرت الصفحة الرسمية للاتحاد البلجيكى على موقع تويتر أن المباراة سوف تجمع المنتخب المصرى مع منتخب بلجيكا فى الكويت فى تمام الرابعة عصرا.

كان مسئولو اتحاد الكرة قد انهوا الاتفاق مع منتخب بلجيكا على لعب مباراة ودية في شهر نوفمبر المقبل بالكويت، في إطار استعداد المنتخب البلجيكي لنهائيات كأس العالم المقرر انطلاقها 20 نوفمبر بدولة قطر، وفي ظل توقف الدوريات في دول العالم بناء على تعليمات الاتحاد الدولي فيفا.