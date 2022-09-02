شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يترقب حسم ملف المدرب الجديد لتحديد موعد العودة للتدريبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب مسئولو النادي الأهلي حسم مصير المدير الفني الجديد الذي سيخلف البرتغالي ريكاردو سواريش في تدريب الفريق الأحمر من أجل تحديد فترة الإعداد استعدادا للموسم الجديد وموعد العودة للانتظام في التدريبات الجماعية، بعدما حصل اللاعبين على راحة سلبية دون تحديد موعد الانتظام في التدريب ضمن التحضير للموسم الجديد.

وتفاضل إدارة الأهلي بين أكثر من سيرة ذاتية لمدربين أجانب في الوقت الحالي، من أجل اختيار مدرب الفريق الأحمر الجديد خلال الأيام القادمة، بعد الاستقرار على التعاقد مع مدير فني أجنبي صاحب سيرة قوية يساهم في تحسين نتائج الأهلي وعودته للمنافسة على كل البطولات التي يشارك فيها مؤخرا.

ويحسم مسئولو النادى الأهلى مصير الثلاثى مصطفى فوزى ومحمد أحمد بيسو وميدو نبيل لاعبى فريق الشباب العائدين من رحلة احتراف فى الدورى التشيكى، بعدما فضل الثلاثى قطع إعارتهم والعودة إلى مصر.

وكان الأهلى قد أعلن خلال فبراير الماضى إعارة ثنائى فريق الشباب لكرة القدم بالأهلى ميدو حسام إلى نادى تيبليتسه التشيكى، الذى يشارك فى الدورى الممتاز، ومحمد أحمد بيسو إلى زمبلن ميخالوفسى السلوفاكى، الذى يلعب أيضًا فى الدورى الممتاز، وذلك بعد انتهاء إعارتهم فى نادى زيزكوف التشيكى الذى يشارك فى القسم الثانى.

ويبحث مسئولو النادى الأهلى موقف الثلاثى العائد من التشيك خلال الأيام القادمة، حيث توجد نية فى ضرورة خروجهم للإعارة إلى أحد الأندية المحلية الراغبة فى الحصول على خدماتهم فى ظل عدم تفضيل اللاعبين العودة مجددا للتشيك ويرون أن الحصول على فرصة داخل مصر أفضل لهم.

ويفاضل الثلاثى بين عدة عروض في الفترة الحالية من الأندية الراغبة فى الحصول على خدماتهم فى الصيف المقبل قبل حسم مصيرهم من قبل إدارة الأهلي.