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صفقات اللحظات الأخيرة في أوروبا.. أوباميانج وزكريا وإدريسا

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر صفقات اللحظات الأخيرة في أوروبا.. أوباميانج وزكريا وإدريسا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - زاد نشاط الأندية الأوروبية خلال الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية، الذي أغلق أبوابه منتصف ليل الخميس.

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• كانت أبرز صفقات اللحظات الأخيرة، انضمام المهاجم الجابوني بيير إيميريك أوباميانج من إلى الإنجليزي، بعقد يمتد لعامين.

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  • انضم الظهير الأيسر الإسباني ماركوس ألونسو، إلى برشلونة قادما من تشيلسي.
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• كما نجح "البلوز" أيضا في استقطاب لاعب الوسط السويسري دينيس زكريا، على سبيل الإعارة من يوفنتوس الإيطالي.

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• أعلن برشلونة عودة مدافعه الأسبق هيكتور بيليرين، لاعب أرسنال الإنجليزي الذي قضى فترة إعارة مع ريال بتيس الإسباني.

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• تخلى الفريق الكتالوني عن خدمات مهاجمه الدنماركي مارتن بريثويت، الذي انتقل إلى المنافس المحلي إسبانيول، كما أعار مدافعه الأمريكي سيرجينو ديست إلى ميلان الإيطالي.

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• انضم لاعب الوسط البرتغالي أندري جوميز من إيفرتون الإنجليزي إلى ليل الفرنسي على سبيل الإعارة.

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• أعلن الإنجليزي استعارة لاعب وسط يوفنتوس آرثر ميلو لموسم واحد، في صفقة بدت مفاجئة لعشاق "الريدز".

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• انتقل لاعب الوسط الإسباني كارلوس سولير من فالنسيا إلى باريس سان جرمان الفرنسي، بعقد يمتد لـ5 سنوات.

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• في المقابل، أعار باريس سان جرمان لاعب وسطه الألماني جوليان دراكسلر إلى بنفيكا البرتغالي لمدة موسم، كما تخلى عن خدمات السنغالي إدريسا جايي لمصلحة إيفرتون.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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