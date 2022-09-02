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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر صفقات اللحظات الأخيرة في أوروبا.. أوباميانج وزكريا وإدريسا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - زاد نشاط الأندية الأوروبية خلال الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية، الذي أغلق أبوابه منتصف ليل الخميس.
• كانت أبرز صفقات اللحظات الأخيرة، انضمام المهاجم الجابوني بيير إيميريك أوباميانج من برشلونة إلى تشيلسي الإنجليزي، بعقد يمتد لعامين.
- انضم الظهير الأيسر الإسباني ماركوس ألونسو، إلى برشلونة قادما من تشيلسي.
• كما نجح "البلوز" أيضا في استقطاب لاعب الوسط السويسري دينيس زكريا، على سبيل الإعارة من يوفنتوس الإيطالي.
• أعلن برشلونة عودة مدافعه الأسبق هيكتور بيليرين، لاعب أرسنال الإنجليزي الذي قضى فترة إعارة مع ريال بتيس الإسباني.
• تخلى الفريق الكتالوني عن خدمات مهاجمه الدنماركي مارتن بريثويت، الذي انتقل إلى المنافس المحلي إسبانيول، كما أعار مدافعه الأمريكي سيرجينو ديست إلى ميلان الإيطالي.
• انضم لاعب الوسط البرتغالي أندري جوميز من إيفرتون الإنجليزي إلى ليل الفرنسي على سبيل الإعارة.
• أعلن ليفربول الإنجليزي استعارة لاعب وسط يوفنتوس آرثر ميلو لموسم واحد، في صفقة بدت مفاجئة لعشاق "الريدز".
• انتقل لاعب الوسط الإسباني كارلوس سولير من فالنسيا إلى باريس سان جرمان الفرنسي، بعقد يمتد لـ5 سنوات.
• في المقابل، أعار باريس سان جرمان لاعب وسطه الألماني جوليان دراكسلر إلى بنفيكا البرتغالي لمدة موسم، كما تخلى عن خدمات السنغالي إدريسا جايي لمصلحة إيفرتون.