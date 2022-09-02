شكرا لقرائتكم خبر عن تدعيم حراسة المرمى على رأس أولويات المصري فى الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع مسؤولو النادي المصري، تدعيم مركز حراسة المرمى، على رأس أولوياتهم في التدعيمات الصيفية، وذلك في ظل مواصلة أحمد مسعود برنامجه التأهيلي، ويستهدف المصري ضم حارس مميز خلال موسم الانتقالات للمنافسة على المراكز المتقدمة في الموسم الجديد.

وفسخ النادي المصري، تعاقده مع عمرو عبد الفتاح "عموري" لاعب وسط الفريق، وذلك بعد تنازل اللاعب عن باقي مستحقاته لدى النادي البورسعيدي.

وكان مجلس إدارة النادي المصري قد قرر بالإجماع توجيه الشكر لحسام حسن وجهازهُ الفني والإداري والطبي علي ماقدموه للفريق الأول بالنادي خلال فترة تعاقدهم السابقة.

وأنهى النادى المصري مشاركته في الدوري العام بالهزيمة أمام المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين أمس بالجولة 34، ليتوقف رصيد الفريق البورسعيدي عند النقطة 38 في المركز الثالث عشر.

وأعلن رجب عبد القادر، نائب رئيس النادى المصرى، سداد مستحقات الوداد المغربى من صفقة كازادى كاسينجو لاعب الفريق السابق، وذلك لرفع عقوبة إيقاف القيد عن النادى بعد الحكم الذى أصدرته المحكمة الرياضية فى وقت سابق ضد النادى المصرى، كما أعلن المتحدث الرسمى للمصرى أيضاً أن النادى سدد رسوم المحكمة الرياضية استعداداً للطعن على القضية التى رفعها رامى بديوى ضد النادى فى وقت سابق.