شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يعود للتدريبات اليوم بعد راحة 3 أيام استعداداً للكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود اليوم الجمعة، فريق فيوتشر إلى التدريبات، وذلك بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها اللاعبين لمدة 3 أيام، منذ اللقاء الأخير في الدوري أمام مصر المقاصة، والذي أقيم يوم الاثنين الماضي.

ويستعد فيوتشر لمواجهة بول الأوغندي يوم 10 سبتمبر الجاري، في اللقاء الذي يجمع الفريقين بمنافسات ذهاب الدور التمهيدي ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

من جانبه، كشف عبد الظاهر السقا المدير الرياضي لفريق فيوتشر، أن ناديه سجل 26 لاعباً في القائمة الأفريقية، وقال السقا في تصريحات لـ ”الخليج 365”: سجلنا 26 لاعباً في القائمة الأفريقية للفريق، والتي لن تشمل الصفقات الجديدة بسبب اختلاف مواعيد القيد المحلي والأفريقي.

أضاف السقا: استبعدنا بعض الأسماء من القائمة والتي من المقرر أن يبدي فيها علي ماهر مدرب الفريق وجهة نظره من الاستمرار معنا في الموسم المقبل.

وأنهى فريق فيوتشر مسابقة الدوري العام، بالفوز على فريق مصر المقاصة بهدف نظيف، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات الجولة 34 من عمر مسابقة الدوري العام، ليرفع فيوتشر رصيده إلى النقطة 56، حيث فاز أبناء علي ماهر في 16 مباراة، وتعادلوا في 8 لقاءات وخسروا 10 مواجهات أخرى، وأحرز لاعبو فيوتشر 49 هدفاً واستقبلت شباكهم 34 هدفاً أخر.