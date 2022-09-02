شكرا لقرائتكم خبر عن وهبة يحذر لاعبى منتخب الناشئين من التهاون أمام المغرب بكأس العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد محمد وهبة المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين جلسات مكثفة في الساعات القليلة الماضية مع لاعبيه حذرهم فيها من التهاون بالمنتخب المغربي في مواجهة ربع نهائي كأس العرب التي تقم اليوم الجمعة. يلتقى منتخب مصر للناشئين مواليد 2006، بقيادة محمد وهبة نظيره منتخب المغرب ضمن منافسات الدور ربع نهائي بطولة كأس العرب المقامة حاليا فى الجزائر والمقرر لها التاسعة مساء اليوم الجمعة. وقال المدير الفني للاعبيه إنه يجب احترام جميع المنتخبات المشاركة في البطولة ، مؤكدا أن مباراة منتخب مصر مع شقيقه المغربي المقبلة ستكون قوية في ظل امتلاك كلا المنتخبين عناصر مميزة. وأوضح وهبة إن الفوز على السعودية ولبنان وسوريا والحصول على العلامة الكاملة في الدور الأول أمر جيد بالطبع، لكنه ينظر إلى ما هو أبعد من ذلك وهو تراكم الخبرات لدى لاعبيه في هذه السن من أجل تشكيل شخصيتهم وفكرهم قبل خوض منافسات وارتباطات المرحلة المقبلة.

ونجح منتخب مصر للناشئين في بلوغ الدور ربع النهائي ببطولة كأس العرب المقامة حاليًا فى الجزائر، بعدما حقق ثلاث انتصارات أمام السعودية ولبنان وسوريا.

وحقق منتخب مصر للناشئين فوزا كبيرا على نظيره منتخب السعودية في الجولة الأولى بثلاثية نظيفة في المباراة التي جرت فى افتتاح مشوار الفريقين، ثم حقق فوزا كبيرا على نظيره اللبناني بتسعة أهداف دون رد فى اللقاء الذي جمع المنتخبين مساء السبت الماضي فى ثانى مواجهات كأس العرب، وختم مشواره في دور المجموعات بالفوز الثالث على التوالي على حساب منتخب سوريا بخماسية نظيفة.

ويرتدي منتخب مصر القميص الأحمر والشورت والجوارب السوداء أمام منتخب المغرب الذي تقرر أن يرتدي الزي الأبيض الكامل في مباراة ربع النهائي.

وأكد محمد وهبة أن الهدف الأهم بالنسبة له من المشاركة في بطولة كأس العرب المقامة حاليا بالجزائر هو اكتساب لاعبيه الخبرات والوصول لأفضل مستوى، لاسيما وأن الفريق مقبل على التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا للناشئين والتي ستقام في الجزائر نوفمبر المقبل.