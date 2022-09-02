شكرا لقرائتكم خبر عن إيسترن كومبانى يسعى لحسم 3 ملفات استعداداً للقسم الثانى.. المدرب أبرزها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسعى مجلس إدارة نادى إيسترن كومبانى برئاسة المهندس نسر عبد العزيز، لحسم 3 ملفات مهمة بعد هبوطه للقسم الثانى بعد احتلاله المركز السابع عشر في ترتيب جدول الدورى.

يأتي أول الملفات هو حسم التعاقد مع مدرب جديد خلفا للراحل علاء عبد العال الذى رفض الاستمرار مع الفريق في القسم الثانى وتعاقد مع طلائع الجيش.

ودخل مجلس الإدارة حاليا في مفاوضات مع أكثر من مدرب للقيادة الفريق في القسم الثانى، بهدف العودة للدورى الممتاز في الموسم المقبل.

وسيكون الملف الثانى هو البت في العروض التي وصلت للاعبين من أندية الممتاز والتي يأتي في مقدمتهم الثلاثى محمد مودى ناصر والتونسى فراس بن عيفية وأحمد السيد متعب.

والملف الثالث والأخير هو تدعيم الفريق بصفقات جديدة تكون إصافة للفريق للعودة مجددا إلى الدورى الممتاز، وحسم قائمة اللاعبين المتواجدين حاليا إما بالبقاء أو الاستغناء عنهم.

وهبط فريق إيسترن كومبانى بعد احتلال المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 33 نقطة، بعدما نجح فى تحقيق 7 انتصارات وتعادل فى 12 لقاء وخسر 15 مواجهة، نجح لاعبوه فى تسجيل 33 هدفا واستقبلوا 56 هدفا.