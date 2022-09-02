سعد سمير: سعيد بالمشاركة في الكونفدرالية.. وأنا تحت أمر الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - أكد سعد سمير، لاعب فيوتشر، أن الخروج من النادي الأهلي ليس أمرا سهلا، مشيرا إلى أنه تحت أمر "القلعة الحمراء" في أي وقت.

وقال سعد سمير في مداخلة مع برنامج "ملعب أون" على قناة "أون تايم سبورتس": "الخروج من الأهلي ليس سهلا، لكنني اخترت الطريق الصعب ونجحت فيه مع فريق فيوتشر".

وأضاف: "أخبرت كابتن علي ماهر (مدرب فيوتشر) أنني أتشوق للعودة للعب في البطولات الأفريقية والحمد لله نجحنا في التأهل للكونفدرالية".

وتابع: "الكابتن علي ماهر هو أحد أبناء النادي الأهلي وله خبرات كبيرة تؤهله للعمل في القلعة الحمراء، هو شخص مجتهد ويستحق أيضا أن يعمل كمدير فني لمنتخب مصر".

وأردف: "عودتي للعب أمام الأهلي بقميص فيوتشر كانت صعبة بالنسبة لي وخاصة أنها جاءت بعد 4 أو 5 أشهر من رحيلي عن القلعة الحمراء".

وأتم: "أنا مُعار حاليا لنادي فيوتشر، لكنني تحت أمر الأهلي في أي وقت، إذا أراد عودتي سأستجيب، وإذا لم يقرر ذلك فأنا ملتزم مع فريقي الحالي".