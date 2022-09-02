شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. انطلاق بطولة الجائزة الكبرى للتايكوندو بباريس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم الجمعة، منافسات بطولة الجائزة الكبرى للتايكوندو، التى تقام بباريس فى الفترة من 2 إلى 4 سبتمبر، بمشاركة المنتخب الوطنى، بقيادة محمد مجدى مدرب المنتخب، ومحمد السيد المدرب العام.

وتشارك مصر فى البطولة بثلاثة لاعبين ، هم سيف عيسى وأحمد الراوى بالإضافة إلى شهد سامى، ويرأس البعثة محمد عجيزة عضو مجلس إدارة الاتحاد والمشرف على المنتخب الأول.

وشارك منتخب التايكوندو فى منافسات بطولة العالم للناشئين والشباب التى أقيمت ببلغاريا و تحقق خلالها فضية وبرونزية عن طريق محمد فوزى، وحبية وائل على الترتيب.

وشهدت الأيام الماضية حصول سيف عيسى لاعب منتخب التايكوندو على منحة من رابطة اللجان الأولمبية الوطنية الأفريقية "انوكا"، والتى يتم منحها لأهم الرياضيين المصريين ممن يتم إعدادهم للمشاركة فى أولمبياد باريس 2024، حيث رشحه اتحاد التايكوندو لدى اللجنة الأولمبية.