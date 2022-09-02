شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود يستهدف خوض 3 مباريات ودية الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب أحمد أيوب المدير الفني لفريق حرس الحدود جهازه المعاون الاتفاق على ثلاثة مباريات ودية جديدة، يخوضها الفريق الصاعد حديثا للدوري خلال الأسبوع المقبل، بعد انتهاء فترة التحضير الأولى لدوري الأضواء.

قرار أيوب جاء بعد منح لاعبيه راحة لمدة 48 ساعة، عقب انتهاء المعسكر المغلق الذي أقامه الفريق بالقاهرة، وتخلله بعض المباريات الودية منها بتروجت والمصرية للاتصالات وطنطا وكيما أسوان استعدادا للموسم الجديد.

ويبحث الجهاز المعاون لأيوب في الحرس عن فرق عربية تكون معسكره حاليًا في القاهرة لمواجهتها وديًا في ظل حصول معظم فرق الدوري الممتاز على راحة سلبية بعد انتهاء المسابقة قبل ثلاثة أيام.

ويرغب أيوب أن تكون المواجهات المقبلة بقوة تدريجية، على أن تبدأ بمواجهة أحد فرق القسم الثاني، ثم مواجهة فرق من مستوى أعلى لتجهيز اللاعبين ورفع لياقتهم البدنية.

وقرر الجهاز الفني للحدود رفع معدلات اللياقة البدنية في آخر معسكر للفريق بخوض المران على فترتين صباحا ومساء،من اجل الوقوف والاطمئنان على حالة اللاعبين، بعد ارتفاع مستواهم وهو ما انعكس بالإيجاب على فوز الفريق في اغلب مباراته الودية الماضية.