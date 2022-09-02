بعد عرض الريان القطري.. مرتضى منصور يحسم مصير زيزو مع الزمالك.. ويرد على تصريحات ميدو

الشارقة - اميمة ياسر - أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، استمرار أحمد سيد زيزو نجم الفريق، مع القلعة البيضا، مشيرا إلى رفض عرض الريان القطري.

وقال مرتضى منصور في تصريحات لقناة الزمالك، إن الريان القطري تقدم بعرض رسمي لضم زيزو بحوالي 5 ملايين دولار منذ فترة.

وأضاف منصور: «عرض الريان القطري وصل النادي منذ شهر، وزيزو تحدث معي وقت تتويج الزمالك بالدوري العام وأبلغني برغبته في البقاء، وقلت له أنه سيبقي».

وأضاف: “أحمد حسام ميدو كلمني وسألني عن موقف زيزو، قلت له وصله عرض من الريان من حوالي شهر مقابل حوالي 100 مليون جنيه، وانا هقعده مش همشيه، ميدو قالي بس ده مبلغ كبير، قلت الأهم هو إسعاد الملايين من جماهير الزمالك”.

وقدم نادي الريان القطري عرضا مغريا للتعاقد مع زيزو مقابل 5 ملايين دولار، وهو ما يساوي ضعف قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب، الذي يساوي 2.5 مليون دولار.