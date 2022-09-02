موعد مباراة مصر والمغرب في ربع نهائي كأس العرب للناشئين

القاهرة - سامية سيد - يواجه منتخب مصر للناشئين مواليد 2006، بقيادة محمد وهبة نظيره منتخب المغرب ضمن منافسات الدور ربع نهائي بطولة كأس العرب المقامة حاليا فى الجزائر والمقرر لها التاسعة مساء اليوم الجمعة.

قائمة منتخب مصر تضم في حراسة المرمى: عبدالمنعم تامر، عمر كامل، نور عمر، وخط الدفاع: محمد نبيه وعبدالرحمن علي وأحمد محمد عابدين وعلي نوفل ومحمد سمير ومحمد عبدالمنعم، وخط الوسط: يوسف إسلام ومحمد السيد ومروان محمود ومحمد عبدالناصر وإبراهيم عادل ومحمد وليد وعلي إيهاب وهشام مصطفى ومحسن أشرف وعمر سيد معوض وعمر خضر وأحمد فؤاد، وفي الهجوم: حسام عادل وأيمن أمير عبد العزيز.

ويضم الجهاز الفني لمنتخب الناشئين "مواليد 2006" كلًا من محمد وهبة مديرًا فنيًا، مؤمن عبدالغفار مدربًا عامًا، عصام عبده مدربًا، يوسف طاهر مدرب حراس مرمى، الدكتور حسين فتوح خليل طبيب المنتخب وأحمد سامي نصار مديرًا إداريًا.

وتقام البطولة بمشاركة 16 منتخباً هي الإمارات وتونس والجزائر والسعودية والسودان وسوريا والعراق وعمان وفلسطين وجزر القمر ولبنان وليبيا ومصر والمغرب وموريتانيا واليمن.