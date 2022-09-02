البنك الأهلى ينافس المصرى البورسعيدى على ضم أحمد صبيحة من المقاصة

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القاهرة - سامية سيد - ينافس مسئولي فريق البنك الاهلى نظراؤهم في المصرى البورسعيدى على ضم أحمد صبيحة مدافع فريق مصر المقاصة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لدعم الفريق الموسم المقبل.

ويعد أحمد صبيحة من أفضل العناصر الذى ظهرت بفريق مصر المقاصة هذا الموسم حيث شارك في 32 مباراة وتمكن من أحراز هدف.

ويسعى مسئولى البنك الأهلى بعدم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بصفقات قوية، وذلك للمنافسة على التواجد بالمربع الذهبى لبطولة الدورى المصرى الممتاز الموسم المقبل والمشاركة فى البطولات الأفريقية.

وحصد فريق البنك الأهلى المركزالسابع بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 46 نقطة الموسم الماضى حيث فاز فى 11 مباراة و تعادل فى 13 مباراة و خسر فى 10 مباريات .