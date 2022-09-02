شكرا لقرائتكم خبر عن شيتوس: قدمت تقرير لميكالى بـ120 لاعبًا.. وهذا سبب غياب لاعبى الزمالك عن المعسكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف وائل رياض «شيتوس»، المدرب العام بالمنتخب الأولمبي، آخر استعدادات المنتخب الأولمبي خلال الفترة المقبلة، قبل معسكر الغد.

وقال شيتوس في تصريحات تلفزيونية: "الفترة الأخيرة كنا نستهدف اللاعبين مواليد 2001 و2002 و2003، وقدمت لميكالي تقرير بـ120 لاعبا، ونجحنا في تجميع بيانات لعدد كبير من اللاعبين".

وتابع: "خفضنا تلك القائمة إلى 26 لاعبا و4 حراس مرمى، وغياب لاعبي الزمالك عن المعسكر بسبب ارتباط الفريق الأبيض بخوض بطولة كأس لوسيل ومباراة الذهاب بالدور التمهيدي في دوري أبطال أفريقيا".

وأكمل: "نفس الأمر مع فيوتشر، وغياب العربي بدر بسبب مباراة الدور التمهيدي للفريق ببطولة كأس الكونفيدرالية".

وأتم: "المعسكر المقبل سيشهد زيادة في أعداد اللاعبين بقائمة المنتخب، ونستهدف خوض وديتين خلال الفترة المقبلة".