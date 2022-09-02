شكرا لقرائتكم خبر عن "ميسى" الاتحاد السكندرى: لم أتلق عروضا من الأهلى والزمالك وسعيد بالانضمام للمنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر أحمد عادل الشهير بـ"ميسى" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى عن سعادته بالانضمام لقائمة المنتخب الوطنى في المعسكر القادم المقرر إنطلاقه في الفترة من 13 حتي 27 سبتمبر المقبل مؤكداً أنه يسعى لإثبات ذاته خلال الفترة المقبلة.

أكد ميسى خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج "ملعب أون تايم" مع الإعلامى سيف زاهر على قناة "أون تايم سبورتس 1 " أنه لم يتلق أي عروض من الأهلى أو الزمالك مشيراً إلى أنه من ناشئى الفريق الأبيض ولكنه سيفكر إذا قدم له القطبين عرضاً في وقت واحد.

من ناحية أخرى يعكف مسئولو الاتحاد السكندرى على دراسة أكثر من سيرة ذاتية لمدربين أجانب، بجانب المصريين لقيادة الفريق في الموسم الجديد خلفاً لمحمد عمر الذى أعلن عدم استكمال مهمته مع سيد البلد.

ويرفض مسئولو زعيم الثغر التسرع في ملف المدير الفني الجديد رغبة منهم في اختيار مدرب صاحب خبرات عالية، حتى لا يتعرض الفريق للظروف الصعبة التي واجهته في الموسم المنقضى بتغيير أكثر من مدرب ونجاته من شبح الهبوط إلى القسم الثانى.

استقر مسئولو الاتحاد السكندرى على دعم هجوم الفريق في الموسم الجديد خصوصا بعد النقص الذى تعرض له سيد البلد في هذا المركز بالموسم المنقضى ومعاناة الفريق التي ظهرت واضحة مع تكرار إصابات الأنجولى مابولولو المهاجم الوحيد في صفوف زعيم الثغر.

وبدأت لجنة الكرة بسيد البلد بالتحرك في هذا الاتجاه والبحث عن لاعب سوبر ذى إمكانيات فنية عالية لتعويض النقص الذى يعانى منه الفريق في هذا المركز خصوصاً أنهم يعكفون على دراسة أكثر من صفقة لاتخاذ القرار الأخير بالتعاقد معها.