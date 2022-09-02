شكرا لقرائتكم خبر عن 4 لاعبين يرحلون عن فريق غزل المحلة خلال فترة الانتقالات الصيفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحل 4 لاعبين عن فريق غزل المحلة خلال فترة الانتقالات الحالية و ذلك عقب أنتهاء مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز وهم محمد فتح الله "كماتشو" و محمود رضا وإبراهيم صلاح وأحمد غنيم.

ويأتي رحيل محمد فتح الله "كماتشو" الى فريق طلائع الجيش لمدة موسم على سبيل الإعارة بينما الحارس محمود رضا وإبراهيم صلاح وأحمد غنيم بسبب عدم الاعتماد عليهم طوال مباريات الفريق الموسم الماضى و تعرضهم للاصابات المتكررة .

ويسعى مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم من إبرام بعض الصفقات القوية لدعم الفريق الموسم المقبل في ظل المنافسة الشرسه التي تشهدها البطولة الموسم المقبل و حصد مركز متقدم بجدول ترتيب المسابقة .

وانهى فريق غزل المحلة بطولة الدورى المصرى الممتاز بالمركز الخامس عشر برصيد 36 نقطة حيث تمكن من الفوز في 7 مباريات و تعادل في 15 مباراة و تعرض للهزيمة في 12 مباراة .