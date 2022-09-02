شكرا لقرائتكم خبر عن طارق العشرى يدخل حسابات الاتحاد السكندرى لتدريب الفريق بالموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل طارق العشرى المدير الفني السابق لطلائع الجيش حسابات مسئولي الاتحاد السكندرى لتدريب الفريق في الموسم الجديد حيث تم طرح اسم العشرى داخل أروقة قلعة سيد البلد ولاقى ترحيباً كبيراً في ظل الخبرة الكبيرة التي يتمتع بها العشري.

ويأتي بحث مسئولي الاتحاد السكندرى عن مدير فنى جديد في ظل عدم قدرة محمد عمر المدير الفني الحالي لسيد البلد عن استكمال مهمته حيث أعلن في وقت سابق أنه لن يقود الفريق في الموسم الجديد مكتفياً بالفترة القليلة التي تولى فيها تدريب زعيم الثغر في الموسم المنقضي.

من ناحية أخري ، استقر مسئولو الاتحاد السكندرى على دعم هجوم الفريق في الموسم الجديد خصوصا بعد النقص الذى عانى منه سيد البلد في هذا المركز بالموسم المنقضى ومعاناة الفريق التي ظهرت واضحة مع تكرار إصابات الأنجولى مابولولو المهاجم الوحيد في صفوف زعيم الثغر.

وبدأت لجنة الكرة بسيد البلد بالتحرك في هذا الاتجاه والبحث عن لاعب سوبر ذى إمكانيات فنية عالية لتعويض النقص الذى يعانى منه الفريق في هذا المركز خصوصاً أنهم يعكفون على دراسة أكثر من صفقة لاتخاذ القرار الأخير بالتعاقد معها.

و اجتمع مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى خلال اليومين الماضيين، لمناقشة العديد من الموضوعات الهامة والخاصة بشئون زعيم الثغر وأهمها، تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية القادمة والتى تقرر إقامتها يوم الجمعة 9 ديسمبر 2022، واعتماد تشكيل الأجهزة الفنية والإدارية لجميع الفرق الرياضية والاطلاع على السيرة الذاتية لعدد من المدربين المميزين، على أن يتم الإعلان عن المدير الفنى الجديد للفريق الموسم القادم 2022-2023 فور الاستقرار عليه وإنهاء كافة تفاصيل تعاقده مع إدارة النادى خلال الأيام القليلة القادمة.