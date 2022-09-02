نجم الأهلي السابق ينتقل إلى بوردو معارًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

أعلن نادي بوردو، متصدر دوري الدرجة الثانية الفرنسي، ضم السنغالي أليو بادجي، مهاجم الأهلي السابق وأميان الحالي، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، اليوم الخميس، قبل ساعات من إغلاق باب الانتقالات الصيفية.

وذكر بوردو في بيان نشره عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت "يسعدنا الإعلان عن ضم بادجي بعقد إعارة لمدة عام من أميان، مع خيار الشراء في نهاية فترة الإعارة".

ومن المقرر أن يرتدي بادجي القميص رقم 10 مع بوردو.

ويحتل بوردو صدارة دوري الدرجة الثانية الفرنسي برصيد 12 نقطة بعد انقضاء 6 جولات.

بينما يحتل أميان المركز الرابع في المسابقة ذاتها برصيد 11 نقطة.

وانتقل بادجي، صاحب الـ24 عامًا، بشكل نهائي من الأهلي إلى أميان، أحد أندية الدرجة الثانية في فرنسا، في يوليو الماضي.

وانتقل بادجي إلى الأهلي في يناير 2020، ولعب 25 مباراة في كل البطولات، سجل خلالها 4 أهداف، وصنع 8 أهداف، لكنه خرج في فترة إعارة إلى أنقرة في يناير 2021.

وفي أغسطس 2021 انتقل بادجي معارًا إلى أميان، إلى أن حوّل النادي الفرنسي الإعارة إلى بيع نهائي في 2022.