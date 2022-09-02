رسميًا.. ليفربول يدعم خط وسطه بصفقة جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

أعلن نادي ليفربول التعاقد مع البرازيلي آرثر ميلو، لاعب وسط يوفنتوس، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، اليوم الخميس، قبل ساعات قليلة من إغلاق باب الانتقالات الصيفية.

وذكر ليفربول في بيان عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت أن النادي أكمل إجراءات ضم آرثر ميلو حتى نهاية الموسم الجاري 2022-2023 قادمًا من يوفنتوس.

وأضاف ليفربول أن النادي دعّم خط وسط الفريق الأحمر بضم البرازيلي صاحب الـ26 عامًا في اليوم الأخير من الانتقالات الصيفية.

وعلى عكس ما تداولته التقارير الصحفية، لم يعلن ليفربول أن العقد يتضمن أحقيته في الشراء بعد نهاية الإعارة.

ومن المقرر أن يرتدي آرثر ميلو القميص رقم 29 في ليفربول.

وانضم آرثر ميلو إلى يوفنتوس عام 2020 قادمًا من برشلونة، حيث لعب 63 مباراة في كل البطولات، وسجل هدفًا واحدًا.

وفقد آرثر ميلو موقعه في التشكيل الأساسي ليوفنتوس هذا الموسم.

وقال ميلو، في تصريحات لموقع ليفربول الرسمي، عقب التوقيع، "سعيد جدًا بارتداء هذا القميص الذي يحمل الشعار الشهير، والذي يعني الكثير في عالم كرة القدم، إنه حلم".

وأراد يورجن كلوب، مدرب ليفربول، تدعيم خط وسطه بلاعب جديد، لتغطية الإصابات التي ضربت الفريق، وأبرزها تياجو ألكانتارا، وألكسندر تشامبرلين، ونابي كيتا.

وهذه هي الصفقة الرابعة لليفربول هذا الصيف، بعد الثلاثي داروين نونيز، وفابيو كارفاليو، وكالفين رامزي.