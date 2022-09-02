مرتضى منصور: عرض "الريان" لزيزو منذ شهر.. وقيمته تعادل 100 مليون جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

قال مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن لاعب فريقه أحمد سيد "زيزو" وصله منذ شهر عرضًا من نادي الريان القطري منذ شهر.

وأضاف منصور، خلال لقاء بقناة ناديه، اليوم الخميس:"في مباراة تتويج الزمالك بالدوري، وحين كنت أُسلم على اللاعبين وأنا أُسلم على زيزو قال لي لا أريد الرحيل فأعتقدت أنه يريد البقاء في الاستاد بمفرده فسألته لماذا تريد الجلوس في الملعب بمفردك فقال إنه يقصد عدم رغبته في مغادرة النادي".

وأتم رئيس نادي الزمالك:"هذه هي (خيبة) اللجان أنها وضعت شرط جزائي بقيمة 2 مليون دولار، عرض الريان يوازي 100 مليون جنيه مصري وزيزو يريد البقاء وسأجعله يبقى".

وأفاد مصدر في وقت سابق بأن رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، مرتضى منصور سيجتمع مع لاعب فريقه أحمد سيد "زيزو" ووالده.

وأشار المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، اليوم الخميس، إلى أن الجلسة ستُعقد خلال ساعات؛ لمناقشة تعديل عقد اللاعب وإلغاء الشرط الجزائي.

ودخل أحمد سيد "زيزو" هداف فريق الزمالك، ضمن أهداف نادي الريان القطري، للتعاقد معه خلال فترة سوق الانتقالات الصيفية.

ويسعى نادي الريان إلى تدعيم صفوفه في ظل البداية السيئة للفريق مع بداية الموسم الحالي، حيث يحتل الريان المركز الأخير برصيد نقطة من خمس مباريات.

وصرح مصدر لـ"الخليج 365"، أن نادي الريان القطري لا يرغب في اللجوء للشرط الجزائي في عقد "زيزو" مع الزمالك، حيث يرغب النادي القطري في دفع مقابل أعلى من الشرط الجزائي.

ويتواجد في عقد "زيزو" شرطًا جزائيًا يقدر بـ2 مليون دولار، إلا أن والد اللاعب أعلن عدم رغبة نجله في استخدام الشرط الجزائي للرحيل.

وقدّم "زيزو" مستويات رائعة في الموسم المنقضي (2021 - 2022) سواء على المستوى الفردي أو الجماعي.

صاحب الـ26 عامًا، استطاع أن يحرز جائزة هداف دوري We المصري بتسجيله 19 هدفًا كما صنع 14 هدفًا حاسمًا.

وعلى الصعيد الجماعي، حقق "زيزو" لقبي دوري We المصري للموسم الثاني على التوالي، بجانب لقب كأس مصر بالنسخة الماضية بعد الفوز على الأهلي بنتيجة (2-1).