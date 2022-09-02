سانشو يقود مانشستر يونايتد للفوز الثالث على التوالي في الدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

واصل مانشستر يونايتد استفاقته، وحقق الانتصار الثالث على التوالي في الموسم الجاري من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" عندما تغلب على مضيفه ليستر سيتي بهدف على ملعب "كينج باور ستاديوم"، في ختام الجولة الخامسة من المسابقة، مساء اليوم الخميس.

مانشستر يونايتد الذي بدأ الموسم بصورة كارثية، وخسر أول مباراتين أمام برايتون وبرينتفورد، انتفض وحقق 3 انتصارات متتالية على كل من ليفربول، وساوثهامبتون، واليوم جاء الدور على ليستر سيتي.

وسجل هدف مانشستر يونايتد الوحيد في المباراة جايدون سانشو في الدقيقة 23، مستغلًا تمريرة بينية ساحرة من ماركوس راشفورد.

وارتقى مانشستر يونايتد إلى المركز الخامس برصيد 9 نقاط، متفوقًا بفارق نقطة واحدة على ليفربول، صاحب المركز السادس، ومتخلفًا كذلك بفارق نقطة عن برايتون، صاحب المركز الرابع.

في المقابل، بقي ليستر سيتي في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة، بلا أي انتصار منذ بداية الموسم.

وأبقى إريك تين هاج، مدرب مانشستر يونايتد، على الثنائي كاسيميرو وكريستيانو رونالدو على دكة البدلاء في بداية اللقاء، لكنه أشركهما كبديلين، فالأول دخل في الدقيقة 59 على حساب أنتوني إيلانجا، والثاني في الدقيقة 68 بدلًا من سانشو.

ويستعد مانشستر يونايتد لاستضافة آرسنال في كلاسيكو مرتقب يوم الأحد المقبل ضمن الجولة السادسة، بينما يحل ليستر سيتي ضيفًا على برايتون في اليوم ذاته.