مصدر لمصراوي: الأهلي يحسم صفقة شادي حسين.. وأحمد ريان ينتقل لسيراميكا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: الخليج 365

أنهت إدارة النادي الأهلي الجزء الأول من الصفقة المزدوجة مع نظيرتها في سيراميكا كليوباترا التي جرى الاتفاق عليها قبل أيام.

وقال مصدر في تصريحات لمصراوي إن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي تواصل بشكل مباشر مع محمد أبوالعنين مالك نادي سيراميكا وتم التفاهم على الخطوط العريضة.

وأضاف: "جرى الاتفاق بين مسؤولي الناديين خلال الساعات الأخيرة على ضم الأهلي لشادي حسين مهاجم سيراميكا كليوباترا مقابل رحيل أحمد ياسر ريان من القلعة الحمراء في ذات الصفقة".

وأوضح: "سيتم الإعلان بشكل رسمي غدًا عن تفاصيل الصفقة من قبل الناديين".

وأكمل المصدر: "هناك جزء آخر في الصفقة لا يزال محل تفاوض وفي الأمتار الأخيرة والمتعلق بمصطفى سعد الشهير بـ (ميسي) لاعب سيراميكا كليوباترا".

وتابع :"من المقرر أن ينتهي الأهلي من ضم الثنائي بشكل رسمي خلال الساعات القليلة المقبلة ليتم الإعلان عن أول صفقات الفريق الأحمر استعدادًا للموسم الجديد".