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مانشستر يونايتد يؤكد صحوته بتغلّبه على ليستر سيتي

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المنامة - ياسر ابراهيم - أكد مانشستر يونايتد صحوته بتغلّبه على مستضيفه ليستر سيتي بهدف نظيف اليوم الخميس في المرحلة الخامسة من منافسات الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم. 

وفرض جادون سانشو نفسه نجمًا للمواجهة بتوقيعه لهدف المباراة الوحيد في الدقيقة 23. 

ورفع فريق "الشياطين الحمر" رصيده إلى 9 نقاط في المركز الخامس. 

في المقابل تجمّد رصيد ليستر سيتي عند نقطة يتيمة في المرتبة العشرين الأخيرة. 

وكان يونايتد قد استهل منافسات البريميرليغ بهزيمتين مخيّبتين أمام كل من برايتون (2-1) وبرينتفورد (4-0) قبل أن يستعيد الفريق الإنكليزي العريق عافيته ويحقق فوزين متتاليين على كل من (2-1) وساوثهامبتون (1-0). 

ومرة أخرى، أبقى المدرب الجديد لليونايتد الهولندي إيريك تن هاغ النجم البرتغالي على مقاعد البدلاء قبل أن يدفع به في الدقيقة 68، بعد قرابة 10 دقائق على زجه بالوافد الجديد البرازيلي كاسميرو. 
 

(بي إن سبورت) 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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