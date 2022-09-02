الامارات | عجمان والعين في «الحوار الأول»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يحل العين حامل لقب دوري أدنوك للمحترفين، ضيفاً على عجمان الساعة 17:45 مساء اليوم على استاد راشد بن سعيد، في أول حوار بين الفريقين في الموسم الجديد. ولا تبدو مهمة العين سهلة، نظراً إلى المستوى المتطوّر الذي قدمه عجمان في الموسم الماضي. علماً أن آخر لقاء بين الفريقين انتهى بفوز العين بأربعة أهداف نظيفة في الدور الثاني من الموسم الماضي، فيما انتهى لقاء الدور الأول بفوز العين 2-1. ويشهد عجمان حالة استقرار بقيادة المدرب الصربي غوران، حيث أبقى على عناصره المميزة، بينهم التونسي بالعربي، والمغربي وليد أزارو، وعزّز صفوفه بضم البحريني علي مدن. واختتم تعاقدات الأجانب بضم الجناح الكنغولي مبونغو.

في المقابل، يتطلع العين إلى حصد أول ثلاث نقاط.

ويسعى إلى تكرار سيناريو الموسم الماضي بقيادة نجومه المميزين الذين توّجوا بجوائز الموسم الماضي، منهم بندر الأحبابي أفضل لاعب مواطن، ولابا كوجود أفضل أجنبي، وسفيان رحيمي أفضل لاعب من اختيار الجمهور.