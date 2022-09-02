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الامارات | اتحاد الكرة ينظم ورشة لشرح «بروتوكول المباريات»

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظّم اتحاد كرة القدم، أمس، عبر تقنية الاتصال المرئي، ورشة عمل لشرح ومناقشة التعديلات الجديدة على بروتوكول المباريات للموسم الجديد، المعتمد من الهـيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والجهات المختصة في الدولة. وشارك في الورشة رئيس وأعضاء اللجنة المشرفة على تطبيق البروتوكول، بالإضافة إلى أكثر من 100 شخص من الأطقم الفنية والطبية والإدارية العاملة في الأندية. من جانبها، قامت إدارة تقنية المعلومات في اتحاد الكرة، بشرح كل إجراءات النظام الإلكتروني الطبي، والخاصة بإضافة التطعيمات والفحوص.

 

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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