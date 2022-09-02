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الامارات | اكتمال المتأهلين إلى نصف نهائي كأس الاتحاد للصالات

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محمد فاضل - الشارقة 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن اكتمال المتأهلين إلى نصف نهائي كأس الاتحاد للصالات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أسفرت منافسات الدور التمهيدي لكأس الاتحاد لكرة قدم الصالات التي اختتمت أول من أمس، عن تأهل فرق البطائح وخورفكان ودبا الحصن واتحاد كلباء إلى نصف نهائي البطولة، وذلك بعد فوز البطائح على الحمرية (6-2)، ومليحة على الشارقة (4-2)، وتعادل اتحاد كلباء مع دبا الحصن (2-2) في الجولة الثالثة. وبذلك سيلعب الإثنين المقبل البطائح مع اتحاد كلباء، وخورفكان مع البطائح.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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