الامارات | اكتمال المتأهلين إلى نصف نهائي كأس الاتحاد للصالات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أسفرت منافسات الدور التمهيدي لكأس الاتحاد لكرة قدم الصالات التي اختتمت أول من أمس، عن تأهل فرق البطائح وخورفكان ودبا الحصن واتحاد كلباء إلى نصف نهائي البطولة، وذلك بعد فوز البطائح على الحمرية (6-2)، ومليحة على الشارقة (4-2)، وتعادل اتحاد كلباء مع دبا الحصن (2-2) في الجولة الثالثة. وبذلك سيلعب الإثنين المقبل البطائح مع اتحاد كلباء، وخورفكان مع البطائح.