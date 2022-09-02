الامارات | 5 مؤشرات تبشّر بأقوى موسم لـ «دورينا» فنياً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال رياضيون إن هناك مؤشرات فنية ستجعل الموسم الجديد لدوري أدنوك للمحترفين، الذي تنطلق نسخته الـ15 اليوم، الأقوى فنياً، مقارنة بالمواسم السابقة. ورشحوا العين والشارقة للمنافسة بقوة على درع الدوري، مع فرق أخرى قادرة أيضاً على المنافسة، وحددوا المؤشرات الخمسة في الاستعدادات القوية للأندية من خلال إقامة معسكراتها الخارجية بنسبة 100%، للمرة الأولى منذ 2019، بعدما كانت المعسكرات الخارجية تنحصر في أندية قليلة، بجانب زيادة عدد اللاعبين الأجانب إلى خمسة للمرة الأولى في تاريخ الدوري، فضلاً عن الاستقطابات الجديدة للأندية من اللاعبين الجدد لدعم صفوفها، وانتقاء الأندية للاعبين مقيمين على مستوى عالٍ، إضافة إلى الجاهزية الكبيرة والأسماء المهمة التي ستجعل المنافسة أقوى بين العين حامل اللقب والشارقة الوصيف. وقالوا لـ«الإمارات اليوم»: «المنافسة بين الفرق هذا الموسم ستكون أصعب بكثير من المواسم السابقة، لذلك نتوقع أن يكون هناك تنافس قوي بين جميع فرق الدوري، سواء على لقب الدوري أو من أجل البقاء».

مسفر: تنافس على أشدّه

واعتبر المدرب السابق للمنتخب، الدكتور عبدالله مسفر، أن كل الأندية أعدت نفسها بشكل جيد للمنافسة، وقال: «كل المؤشرات تدل على أن الدوري هذا الموسم سيكون الأفضل فنياً مقارنة بالمواسم السابقة، والتنافس سيكون على أشدّه، سواء المنافسة على لقب الدوري، أو البقاء، خصوصاً مع زيادة عدد الأجانب إلى خمسة، إضافة إلى انتقاء الأندية نوعية جيدة من اللاعبين المقيمين، خصوصاً أن هناك لاعبين مقيمين تم تجنيسهم، فأصبحت هناك مراكز إضافية للأندية للاستفادة من بعض اللاعبين». وبخصوص الفرق المرشحة للفوز باللقب، أكد مسفر أن «هناك فرقاً موجودة في المنافسة دائماً، مثل العين الذي تشهد صفوفه حالة استقرار، وكذلك الشارقة، لذلك فإنهما يعدان من الفرق المرشحة، إضافة إلى شباب الأهلي رغم أنه لم يقدم في الموسم الماضي المردود المتوقع منه»، مشدداً على أنه في الوقت ذاته لا يستبعد فرقاً أخرى مثل الجزيرة والوحدة، وكذلك دخول النصر في المنافسة، معتبراً أنه مقارنة بالمواسم السابقة فإن استعدادات النصر والوصل تُعد جيدة. وتابع مسفر: «هناك فرق قد لا تفوز بالدوري، لكنها ستكون سبباً في تتويج الفرق الأقوى، لذلك فإن المنافسة بين الفرق ستكون أصعب بكثير من المواسم السابقة».

الرمادي: صراع مفتوح

أكد المدرب السابق لفريقي عجمان و«الإمارات»، المصري أيمن الرمادي، أن «من أبرز المؤشرات التي تجعل الدوري هذا الموسم أقوى فنياً أن كل الأندية أقامت معسكرات خارجية، بينما في الموسم الماضي أربعة أندية فقط تمكنت من إقامة معسكرات خارجية».

وقال إن الصراع سيكون مفتوحاً، وأضاف «في تقديري أن استعدادات الأندية لهذا الموسم كان أكثر، فضلاً عن الاستقطابات الجديدة للأندية لتعزيز صفوفها، إضافة إلى جود خمسة لاعبين أجانب للمرة الأولى».

خالد عبيد: أغلب الأندية جاهزة

بدوره، شدد مدير فريق كرة القدم السابق بنادي النصر والمحلل الفني، خالد عبيد، على أن أغلب الأندية دون استثناء باتت جاهزة للمنافسة، مؤكداً أن الصراع سيكون أقوى.

وتوقع أن يكون الموسم الجديد ممتازاً من الناحية الفنية بناءً على استعدادات الأندية القوية من الجوانب كافة. وأضاف خالد عبيد: «كل العوامل تدل على أن المنافسة في الموسم الجديد ستكون الأفضل، سواء من جانب الجهة المنظمة للمسابقة، أو بعض إدارات الأندية التي كانت تعمل منذ وقت مبكر للتحضير للموسم الجديد، ورغم أن بعض تعاقدات الأندية تأخرت إلا أنها جاءت في توقيت مناسب، كونها أكملت تعاقداتها بنسبة 100%». وعن أبرز الفرق المرشحة للمنافسة على لقب الدوري، أكد أنه من ناحية الاستقرار الفني والإداري والأكثر جاهزية فإن العين والشارقة هما الأقرب.

المؤشرات الفنية الـ 5

1- الاستعدادات القوية للأندية من خلال إقامة معسكراتها الخارجية.

2- زيادة عدد اللاعبين الأجانب إلى خمسة للمرة الأولى في تاريخ الدوري.

3- الاستقطابات الجديدة للأندية من اللاعبين الجدد.

4- انتقاء بعض الأندية للاعبين مقيمين على مستوى عالٍ، بخلاف ما كان يحدث في السابق.

5- الجاهزية الكبيرة لحامل اللقب العين، ووصيفه في الموسم الماضي الشارقة.