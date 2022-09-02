الامارات | 26 لاعباً يمثلون الإمارات في بطولة آسيا لبناء الأجسام

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يدشن منتخب بناء الأجسام مشاركته في بطولة آسيا المقامة في قيرغيزستان اليوم، والتي يشارك فيها ببعثة رسمية، تضم عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس لجنتي المنتخبات والمسابقات أحمد جوهر، والمدير الفني زويد الزعابي، والمدرب المساعد سلمان عجيل، والحكم الدولي ناصر الوحشي، والطبيب سعيد ساساني، والسكرتير الفني للاتحاد عبدالمجيد يزبك، و26 لاعباً، هم: خالد بخيت وأحمد حسين ومطر جمعة في فئة الماسترز، بينما سيمثل المنتخب في فئة بناء الأجسام كل من: أيوب العمار، وأحمد رستم، وعبدالله رستم، وعبدالله الحمادي، والماس البلوشي، وفي فئة كلاسيك: سعيد عباس، ورشيد الحضرمي، ومروان البلوشي، وعبدالله المطيري.

ويمثل المنتخب في مسابقات الفيزيك 14 لاعباً، هم: مشاري أحمد وعبدالله حسن درويش في «الموسكولار»، وفي «الكلاسيك فيديك» هادف السويدي، وخالد البلوشي، وفي «فيزيك الرجال»: عبدالله الختال، وعمر محمد المهيري، وعبدالله عامر العيساني، وشعيب عبدالله الربيع، وراشد محمد الحبسي، وعلي حسن زاكري، ومحمد عبدالله الكمالي، وخالد جمال البلوشي، وعلي ضاوي النقبي، وإبراهيم الدوسري.