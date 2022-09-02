الامارات | بني ياس يواجه كتيبة العنبري بصفقة واحدة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستقبل بني ياس عند الساعة 20:30 مساء اليوم على استاد الشامخة ضيفه خورفكان، في افتتاحية مشوار الفريقين في النسخة الـ15 من دوري أدنوك للمحترفين، في لقاء يخشى فيه «السماوي» الذي أبرم صفقة واحدة فقط، من حالة الغموض حول خورفكان الذي أحدث تغييرات عديدة في صفوفه، بينها في الجهاز الفني بتولي المدرب المواطن عبدالعزيز العنبري مهمة تدريب الفريق بعدما حظي بالثقة الكاملة من مجلس إدارة النادي الذي يعول عليه كثيراً لإحداث النقلة النوعية في أداء الفريق.

وأجرى خورفكان تعاقدات عدة، ما دفع مدرب بني ياس، الروماني إيسيلا، للقول في تصريح صحافي: «إنه غير قادر على معرفة منافسه جيداً»، مضيفاً: «نواجه منافساً استعد بقوة ويملك مدرباً متميزاً مثل العنبري، ولا يمكننا الحديث فنياً عن خورفكان لكثرة التغييرات».

وتبدو حظوظ الفريقين متساوية، لكن في الوقت نفسه فإن «السماوي» تأخر كثيراً في إبرام التعاقدات الجديدة لتعويض رحيل المهاجم السويدي ثيلين، إذ إن البديل البرازيلي إيلياس يبدو غير جاهز وفقاً لما أعلنه المدرب.وعزّز خورفكان صفوفه بمجموعة مميزة من اللاعبين المواطنين والأجانب، وستكون مباراة اليوم أول اختبار للفريق الساعي للبقاء بين الكبار موسماً جديداً.