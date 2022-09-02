الامارات | سيدات البحرين بطلات كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك الخليجية للكرة الطائرة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق نادي البحرين الفوز على نظيره الشارقة الرياضي للمرأة في مباراة النهائي التي كانت حافلة بالتشويق، ضمن بطولة كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك الخليجية لكرة الطائرة للسيدات.

وأمام مئات المتفرجين في صالة جوجيتسو أرينا في أبوظبي، قدم نادي البحرين أداءً قوياً، وتمكن من التغلب على فريق الشارقة الرياضي للمرأة بثلاثة أشواط 3-صفر (25-13، 25-17، 25-13)، ليتمكن بذلك من إحراز لقب البطولة.

وقالت اللاعبة البحرينية منيرة عبدالله سالم، بعد الانتصار: «إنه شعور لا يوصف.. رغم أنها ليست المرة الأولى التي نحرز فيها لقب بطولة نشارك فيها، فإن هذا الفوز مختلف، لأن فريقنا يضم مجموعة من اللاعبات الشابات وصاحبات الخبرة، لذلك نحن سعيدان لكوننا أبطال هذا الحدث الخليجي. إنه شرف كبير وإنجاز مذهل، وقد أسهم الجميع في تحقيقه».

وفي مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع التي أقيمت في وقت سابق، تمكن نادي الوصل من تحقيق الفوز، واحتلال المركز الثالث، بعد فوزه على فريق أكاديمية فاطمة بنت مبارك بثلاثة أشواط.

وحضر منافسات اليوم الأخير ضمن البطولة مسؤولون من أكاديمية فاطمة بنت مبارك، ومن ضمنهم أعضاء مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك، طلال الهاشمي، وناعمة المنصوري، إلى جانب ممثلين عن بنك أبوظبي التجاري، وشركة برجيل القابضة، والاتحادات والأندية في إمارة أبوظبي.