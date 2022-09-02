الامارات | رينات يتربع على قمة شطرنج «دبي المفتوحة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تربّع الكازاخستاني رينات جمعاباييف على صدارة بطولة دبي المفتوحة للشطرنج، بفوزه في لقاء فض الشراكة مع الهندي راميشابو براغاناندا في قمة مباريات الجولة الخامسة من بطولة دبي المفتوحة للشطرنج، التي تستمر حتى الرابع من الشهر الجاري.

وفي أبرز المواجهات، واصل المصنف الأول في البطولة، الروسي ألكسندر بريدكي، الضغط على المنافسين، بعد اكتساحه خصمه الصربي ألكسندر إنجيج. وفي مباراة قوية وماراثونية، امتدت إلى 87 نقلة على الطاولة الرابعة، تمكن بطل النسخة الأولى، الأميركي فلاديمير أكوبيان، من هزيمة الهندي سيتورامان.

وفي نتائج اللاعبين المواطنين، خسر كل من حمد بدر من الهندي راميش، وخسر سعيد إسحاق من عابد مُجاور، وتعادل عمران الحوسني مع العماني عامر المعشني.

ومع نهاية الجولة الخامسة، انفرد بالصدارة برصيد خمس نقاط الكازاخستاني رينات جومعاباييف، وتساوى برصيد 4.5 نقاط أربعة لاعبين، هم الروسي ألكسندر بريدكي، والأميركي فلاديمير أكوبيان، والهنديان إريغيسي وأيوش شارما.