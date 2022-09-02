الامارات | كلباء يخشى مفاجآت البطائح

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستضيف فريق كلباء نظيره البطائح عند الساعة السادسة إلا ربع مساء اليوم، في أولى جولات دوري أدنوك للمحترفين. ويتطلع كلباء لتجنب مفاجآت البداية، خصوصاً أمام فريق البطائح الطامع إلى تقديم نفسه في «المحترفين» بأفضل طريقة، بعد صعوده حديثاً إلى «الأضواء». ويشارك كلباء للسنة الخامسة على التوالي في «المحترفين»، منذ أن صعد في 2018 من دوري الأولى.

ويسعى مدربا الفريقين لتحقيق الفوز في أول مباراة رسمية لهما، إذ يدرب كلباء، الايراني فرهاد مجيدي، الذي لعب سابقاً في النصر، ويقود البطائح المدرب البرازيلي كايو، الذي سبق له تدريب النصر وخورفكان. ويراهن كلباء على عدد من اللاعبين المواطنين المميزين، منهم عبدالسلام محمد والحارس جمال عبدالله، إضافة إلى الأجانب، منهم التوغولي مالابا والروماني تشيكالدو والبرازيلي إيغور والإيطالي دانييل بيسا.

ويعتمد البطائح على مجموعة مميزة من اللاعبين، بينهم أصحاب الخبرة، النجم أحمد خليل ولاعب الارتكاز خميس إسماعيل، والجناح أحمد موسى، وعدد من الأجانب منهم البرازيلي لورنسو والبرتغالي جورجي والكاميروني إبانج والمقيم الفرنسي سيكو بابا.