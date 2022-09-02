الامارات | العبيدي: دوري الأولى صعب.. و«الصقور» سيعتمد سياسة «الخطوة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف مدرب الفريق الأول لنادي الإمارات، التونسي فتحي العبيدي، عن تطلعه لتحقيق الهدف الرئيس مع فريقه بالصعود لمصاف أندية المحترفين في الموسم المقبل، رغم صعوبة المهمة، مشدداً على أنه سيتبع سياسة الخطوة بخطوة كاستراتيجية لتحليق «الصقور».

وقال العبيدي لـ«الإمارات اليوم»: «إن رؤية ومشروع النادي تتطابق مع رؤيته في العمل الرياضي، ما دعاه إلى الإسراع بالتعاقد مع النادي، تزامناً مع ما يتمتع به رئيس مجلس الإدارة، يوسف البطران، من حماس شجعه على التوقيع على كشوف النادي، مفضلاً ذلك على العروض الأخرى المقدمة له».

وأضاف: «نتطلع معاً إلى تحقيق أهداف عدة في الموسم المقبل، وهي أن يصعد الفريق لدوري أدنوك للمحترفين ويتمكن من البقاء والثبات، وأن يكون لدينا فريق قادر على المنافسة بين نخبة الفرق التي توجد في المراكز الستة الأوائل أو بالقرب منها، وهذه الأهداف بحاجة إلى عمل تدريبي واسع لتحقيق الرؤية».

وأوضح: «بناء فريق قوي للمستقبل يحتاج إلى الدعم، إضافة إلى البصمة الفنية، والجهود التي يبذلها اللاعبون.. دوري أدنوك للمحترفين قدم له الكثير عندما درّب نادي العروبة في الموسم الماضي، كونه طوّره كمدرب، ومنح له تجربة العمل في دوري أدنوك للمحترفين، وأنه تعلّم من العمل فيه الصبر والهدوء والذكاء في التعامل، ودراسة المباريات بتأنٍ، وتحقيق النتائج المهمة في المباريات رغم صعوبتها».

وأشار إلى أنه يبحث عن نجاح جديد مع نادي الإمارات، لكي يخوض تجربة جديدة في دوري أدنوك للمحترفين، وتأكيد مفهوم المدرب الأجنبي عليه أن يقدم الكثير للكرة الإماراتية، وختم داعياً جمهور الصقور إلى الحضور للمدرجات لدعم الفريق، ونتمنى أن تكون نهاية الموسم سعيدة للجميع.

وخاطب العبيدي جمهور النادي بأنه سيفرح وسيعيش لحظات سعيدة، وعليه أن يصبر قليلاً لتحقيق أهداف ورؤية النادي، مؤكداً أن مباريات الدوري المقبلة ستكون ممتعة للجمهور بوجود نخبة من اللاعبين المواطنين الموهوبين والأجانب المميزين وأصحاب التطلعات، ما سيجعل منه ممتعاً، من خلال مردود فني مميز سيظهر جلياً في الموسم المقبل.

وبخصوص قرعة دوري الدرجة الأولى، قال: «ليست سهلة لـ(الصقور)، حيث سيلعب الفريق بدايةً مع أقوى الفرق، وأحترم جميع الفرق وفي النهاية سنلعب معها جميعاً، وسنأخذ كل مباراة بما تستحقه من قراءة وتحضير».

وشدد العبيدي على أن من بين الأهداف التي يتطلع إلى تحقيقها هو اكتشاف مواهب من اللاعبين المنتمين للنادي، لتطويرهم وضمهم للفريق الأول، ليكونوا عماد مشروعه الكروي المقبل.

فتحي العبيدي:

«بناء فريق قوي للمستقبل يحتاج إلى دعم، وبصمة فنية، وجهود اللاعبين».