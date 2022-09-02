شكرا لقرائتكم خبر عن إيجابية عينة بطل رفع الأثقال عبد الله جلال.. واللاعب يطلب إعادة التحليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن عبد الله جلال لاعب رفع الأثقال عن إبلاغه بإيجابية العينة التى تم سحبها منه فى معسكر المنتخب شهر يونيو الماضى وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى فيس بوك.

وقال جلال فى تصريح لليوم السابع أنه سيطالب بإعادة التحليل على حسابه ، مؤكداً أن المادة التى ثبتت إدانته ليس له أي علاقة بها.

وكتب عبد الله جلال عبر صفحته :"لله الأمر من قبل ومن بعد ولا حول ولا قوة إلا بالله .. بلغونى ان عندى مشكلة فى العينة بتاعتى وطلعت ايجابية، و بغض النظر عن اللي جاي شكله أيه ، أنا ياما وقعت فى مشاكل وربنا نصرنى وطلعت فيها اقوى من الأول، وعلى يقين ربنا مش هيسيبنى لوحدى وانا متأكد أن العينه دى مش بتاعتى انا لا يمكن اخد حاجه زى اللى بيقولوا عليها دى ،- لا تستهين بدعوة مظلوم .. وأى حد بيسيء ليا وهوه متأكد ان انا برئ مش مسامحه ليوم الدين .. "وربنا عالم وشايف ومطلع إنى صادق فى كل كلمه".

- وأنا لا يمكن اكون ناكر للجميل لكل واحد واقف معايا فى محنتى وان شاء الله كبوة وتعدى ، وبكره الدنيا تدور والوجوه هتتقابل من تانى.