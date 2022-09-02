شكرا لقرائتكم خبر عن سعد سمير: على ماهر يقوم بدور جيد مع فيوتشر و"بيشتغل ليل نهار" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثنى سعد الدين سمير قائد فريق فيوتشر، على الدور الذي لعبه علي ماهر المدير الفني للفريق، في المستوى الذي ظهر عليه فيوتشر في موسمه الأول بالدوري الممتاز، مؤكدا أن علي ماهر يستحق فرصة في تدريب الأهلي.

وقال سعد سمير في تصريحات عبر برنامج ملعب أون تايم: علي ماهر من أبناء الأهلي المخلصين وهناك جيل جديد من المدربين، وعلي ماهر قادر على قيادة الأهلي، ولديه فكر، وبالتأكيد من العناصر اللي الأهلي حاطط عينه عليها، علي ماهر يستحق تدريب المنتخب بالتأكيد، ساهم في فوزنا ببطولة مهمة، وبيشتغل ليل ونهار ومهتم بشغله.

وواصل : فيوتشر منظومة محترمة وأشكر الإدارة على دعمها للفريق والجهاز الفني، ومباراتي أمام الأهلي كانت مؤثرة بعد 13 سنة قضيتها في الأهلي، ولكن بمجرد نزول الملعب دخلت في المباراة والأجواء، وقبل مواجهة الأهلي في الدور الثاني لم تكن نتائجنا هي الأفضل، ولذلك يحسب للإدارة وقوفها بجانبنا وجانب الجهاز الفني في تلك الفترة.

وتابع : نخلص في عملنا وطالما أنت مخلص للمكان هتنجح، وعلي ماهر كان سببا رئيسيا لتواجدي في فيوتشر، وأشكر كل زملائي في فيوتشر وعلي ماهر والإدارة على هذا الموسم الكبير والمميز وأتمنى الموسم المقبل أن نظل في نفس الترتيب والمنافسة ونحقق طموحاتنا.

وأستطرد: الأهلي كبير والبطل يمرض ولا يموت ولن يتأثر بأي شئ وأتمنى لكل زملائي بالأهلي التوفيق، يتبقى في عقدي الموسم المقبل وأنا تحت أمر الأهلي في أي وقت، واذا لم يكن الأهلي فأنا تحت أمر فيوتشر في أي وقت.