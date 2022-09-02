شكرا لقرائتكم خبر عن الكاراتيه يتلقى خطابًا من اتحاد شمال إفريقيا بإقامة البطولة فى تونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى اتحاد الكاراتيه برئاسة محمد الدهراوى خطاباً من نظيره شمال أفريقيا يخطره بإقامة بطولة شمال إفريقيا فى موعدها بتونس وأنه لا صحة للشائعات المتداولة في الفترة الأخيرة حول احتمالية إلغائها.

أكد ياسين أعراب رئيس اتحاد شمال إفريقيا أن كل من منتخبات مصر والجزائر وتونس وليبيا وموريتانيا ستشارك مشاركة مكثفة وبكل فئاتها في البطولة القادمة التي سيرى الجميع فعالياتها في تونس، لذا فإنه يود التأكيد بأن المشاركة لهذه الدول ستكون بالفرق الأولى.

من جانبه، أعلن محمد الدهراوي رئيس الاتحاد المصري أنه في إطار الترابط والتعاون المشترك على المستوى العربي بصفة خاصة والمستوى الإفريقي بصفة عامة فإنه يتم الاستعداد لبطولة شمال افريقيا التي ستقام في تونس خلال الفترة من 6 إلى 13 سبتمبر الجاري.

أضاف أن الفترة الحالية تشهد طفرة غير مسبوقة في مجال الإنجازات المتتالية لأبطال الكاراتيه المصري في مختلف المنافسات الأوليمبية والعالمية على كافة الأصعدة من إقامة معسكرات تدريبية وخوض بطولات ومنافسات متعددة.