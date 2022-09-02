شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الخميس 1 / 9 /2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أخبار الرياضة المصرية اليوم الخميس 1 / 9 /2022، وهي مجموعة من الأخبار الرياضية التي شغلت اهتمام الشارع الرياضي وأهمها بيراميدز يعلن تجديد عقد حارسه أحمد الشناوى 3 مواسم مقبلة.

طلب البرتغالي جيسفالدوا فيريرا من جهازه المعاون سرعة تحضير تقرير فنى عن جميع لاعبى الفريق المعارين للفرق المنافسة للحكم عليهم قبل بداية الموسم الحالي من أجل الحصول على خدمات البعض والإستغناء عن البعض الأخر في ظل حرص مجلس الإدارة على الإستفادة من جميع اللاعبين بلا استثناء . يعقد مسئولو النادي الأهلي خلال الأيام المقبلة جلسات مكثفة من أجل حسم عدة ملفات كروية خاصة بالفريق يأتي في مقدمتها ، الإعارات حيث تلقى عدد كبير من لاعبي الفريق عروض إستعارة من أندية محلية وخارجية. إقترب نادي بيراميدز من حسم أولى صفقاته الصيفية، بضم كريم حافظ، ظهير أيسر فريق يني ملطية سبور التركى ومنتخب مصر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ميكالى يجتمع بمعاونيه لرسم خطة معسكر المنتخب الأولمبي قبل الانطلاق غدًا

يعقد البرازيلي روجيريو ميكالي المدير الفني للمنتخب الأولمبي اجتماعا بمعاونيه اليوم الخميس، قبل انطلاق المعسكر الأول له مع الأولمبي غدا الجمعة.

بيراميدز يعلن تجديد عقد حارسه أحمد الشناوى 3 مواسم مقبلة.. صور

أعلن مسئولو نادى بيراميدز، تجديد عقد أحمد الشناوى حارس مرمى الفريق السماوى، لمدة 3 سنوات مقبلة ليستمر في حماية عرين الفريق حتى عام 2025.