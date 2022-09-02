شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يتقدم بعرض رسمي لضم "يعقوبو " من البنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسل نادى بيراميدز عرضا رسميا إلى نادى البنك الأهلى لضم الغانى إسحاق يعقوبو لاعب الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وبدء المفاوضات بشكل رسمي.

ويعد الغانى إسحاق يعقوبو من أفضل العناصر بفريق البنك الأهلى هذا الموسم حيث شاراك في 35 مباراة للفريق هذا الموسم ببطولة الدورى المصرى الممتاز، وكأس مصر وتمكن من إحراز هدفين.

ويسعى مسئولى البنك الأهلى بدعم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بصفقات قوية وذلك للمنافسة على التواجد بالمربع الذهبى لبطولة الدورى المصرى الممتاز الموسم المقبل والمشاركة فى البطولات الافريقية .

وحصد فريق البنك الأهلى المركزالسابع بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 46 نقطة الموسم الماضى حيث فاز فى 11 مباراة و تعادل فى 13 مباراة و الخسارة فى 10 مباريات .