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القاهرة - سامية سيد - 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الخميس 1 / 9 /2022، هي خدمة يقدمها الخليج 365 لقرائه ومتابعيه عن أهم الأحداث والأخبار التي شهدتها الساحة الرياضية اليوم ونستعرضها كالتالي:

ميكالى يجتمع بمعاونيه لرسم خطة معسكر المنتخب الأولمبي قبل الانطلاق غدًا

يعقد البرازيلي روجيريو ميكالي المدير الفني للمنتخب الأولمبي اجتماعا بمعاونيه اليوم الخميس، قبل انطلاق المعسكر الأول له مع الأولمبي غدا الجمعة.

بيراميدز يعلن تجديد عقد حارسه أحمد الشناوى 3 مواسم مقبلة.. صور

أعلن مسئولو نادى بيراميدز، تجديد عقد أحمد الشناوى حارس مرمى الفريق السماوى، لمدة 3 سنوات مقبلة ليستمر في حماية عرين الفريق حتى عام 2025.