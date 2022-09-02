شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد المهدي يكشف حقيقة انتقال محمد بسام للمصري ويعلن ضم 4 صفقات للطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحمد المهدي مدير الكرة بفريق طلائع الجيش، حقيقة الأنباء المتداولة مؤخرا عن انتقال محمد بسام حارس مرمى الفريق إلى النادي المصري ، وقال المهدي في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورت: فوجئت اليوم بكلام وأخبار كثيرة حول رحيل محمد بسام للمصري، وهذا كلام لا أساس له من الصحة، لأن جميع لاعبي الطلائع متواجدين في النادي، قد يحدث جديد طبقا لرؤية إدارة النادي، لكن حتى الآن لا يوجد أي جديد، كل ما يتم تداوله عن أي لاعب بالنادي لا أساس له من الصحة.

أضاف: أعلنا من قبل انتقال مهند لاشين لنادي فيوتشر عندما تمت الصفقة، وعندما تتم أي صفقة ليس لدينا مشكلة في الإعلان عنها.

وعن الصفقات الجديدة للطلائع قال المهدي: تعاقدنا مع محمود وحيد، وأشكر إدارة الأهلي، لتعاونهم معنا وإتمام إعارة وحيد، وتعاقدنا مع محمد فتح الله لاعب غزل المحلة على سبيل الإعارة لمدة موسم، وتعاقدنا مع مصطفى الخواجة لاعب سموحة لمدة موسم على سبيل الإعارة، وكذلك محمد شريف حتحوت لاعب إنبي، وجاري تدعيم الفريق قبل الموسم الجديد.