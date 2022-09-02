شكرا لقرائتكم خبر عن عموري ينتقل إلى الكويت الكويتي بعد فسخ عقده مع المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم عمرو عبد الفتاح "عموري" لاعب المصري إلى فريق الكويت الكويتي في صفقة انتقال حر، وذلك بعد فسخ تعاقده مع المصري بالتراضي، لارتباطه بظروف أسرية.

وفسخ النادي المصري، تعاقده مع عمرو عبد الفتاح "عموري" لاعب وسط الفريق، وذلك بعد تنازل اللاعب عن باقي مستحقاته لدى النادي البورسعيدي.

وكان مجلس إدارة النادي المصري قرر بالإجماع في اجتماعه توجيه الشكر لحسام حسن وجهازهُ الفني والإداري والطبي علي ماقدموه للفريق الأول بالنادي خلال فترة تعاقدهم السابقة.

وأنهى النادى المصري مشاركته في الدوري العام بالهزيمة أمام المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين أمس بالجولة 34، ليتوقف رصيد الفريق البورسعيدي عند النقطة 38 في المركز الثالث عشر.

وأعلن رجب عبد القادر، نائب رئيس النادى المصرى، سداد مستحقات الوداد المغربى من صفقة كازادى كاسينجو لاعب الفريق السابق، وذلك لرفع عقوبة إيقاف القيد عن النادى بعد الحكم الذى أصدرته المحكمة الرياضية فى وقت سابق ضد النادى المصرى، كما أعلن المتحدث الرسمى للمصرى أيضاً أن النادى سدد رسوم المحكمة الرياضية استعداداً للطعن على القضية التى رفعها رامى بديوى ضد النادى فى وقت سابق.