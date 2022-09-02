شكرا لقرائتكم خبر عن أبو جبل وعامر عامر وشوبير مُرشحون لدعم حراسة مرمى البنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرغب مسئولي فريق البنك الاهلى بدعم مركز حراسة المرمى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية والتي جاءت الأسماء كالتالى، محمد أبو جبل حارس مرمى فريق الزمالك السابق ومصطفى شوبير حارس مرمى الاهلى و عامر عامر حارس مرمى فريق سيراميكا .

ويسعى مسئولى البنك الاهلى بعدم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بصفقات قوية و ذلك للمنافسة على التواجد بالمربع الذهبى لبطولة الدورى المصرى الممتاز الموسم المقبل و المشاركة فى البطولات الافريقية .

ونجح مسئولى البنك الاهلى بضم أحمد توفيق لاعب فريق بيراميدز لمدة 3 مواسم قادمة في صفقة أنتقال حر عقب أنتهاء تعاقده مع الفريق السماوى الأزرق حيث وقع اللاعب على عقود أنتقالة فور أنتهاء مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز .

وحصد فريق البنك الاهلى المركزالسابع بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 46 نقطة الموسم الماضى حيث فاز فى 11 مباراة و تعادل فى 13 مباراة و الخسارة فى 10 مباريات