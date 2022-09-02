شكرا لقرائتكم خبر عن غموض موقف مصطفى عبده من تدريب غزل المحلة فى الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيطرت حالة من الغموض داخل نادى غزل المحلة حول مصير مصطفى عبده المدير الفني للفريق خلال الموسم المقبل حيث يشهد النادي حالة من عدم الوضوح بشأن مستقبل المدير الفني خلال الموسم المقبل سواء بالبقاء أو الرحيل.

وعقد مجلس الإدارة صباح اليوم أجتماع مع المدير الفني دون الإعلان عن موقف الجهاز الفني حتى الان و معرفة اللاعبين الراحلين و البداء في أختيار الصفقات الجديدة لدعم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويسعى مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم من إبرام بعض الصفقات القوية لدعم الفريق الموسم المقبل في ظل المنافسة الشرسه التي تشهدها البطولة الموسم المقبل و حصد مركز متقدم بجدول ترتيب المسابقة.

وانهى فريق غزل المحلة بطولة الدورى المصرى الممتاز بالمركز الخامس عشر برصيد 36 نقطة حيث تمكن من الفوز في 7 مباريات و تعادل في 15 مباراة و تعرض للهزيمة في 12 مباراة.